Больницы в Брянске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

В Брянской области на 8 апреля зафиксировали 57 человек с подтвержденным коронавирусом. Трое из них готовятся к выписке. Остальным оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

"Комсомолка" решила рассказать, где лечат пациентов, где берут анализы на COVID-19 и сколько мест для больных подготовили в регионе.

Итак, в данным момент пациентов с коронавирусом лечат в Брянской областной инфекционной больнице №1 и Брянской областной больнице. Здесь для больных выделили отдельный семиэтажный корпус. Всего в этих двух медучреждениях готовы принять 613 пациентов. Для них подготовили 283 аппарата ИВЛ. Дополнительно закупили еще 70 аппаратов.

При этом инфекционные отделения появятся также при больницах в Севске, Сельцо, Клетне, Клинцах, Новозыбкове. Сюда смогут привезти около 500 пациентов с COVID-19.

В медучреждения брянцев привозят медики скорой помощи. Это отдельные бригады. Больному во время транспортировки надевают маску. Водитель и медик одеты в специальные защитные комбинезоны, маски и очки. Перевозка сопровождающих больного запрещена. После каждого вызова машину обязательно дезинфицируют.

Исследование образцов пациентов проводят в центре гигиены и эпидемиологии, СПИД-центре и кожно-венерологическом диспансере. Затем анализы отправляют на подтверждение в Москву или Новосибирск.

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