Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 апреля 2020 года: заболевшие есть в 11 районах
Мы составили карту распространения коронавируса в Брянской области на 16 апреля 2020 года. Заболевшие есть в 11 районах и трех городах, сообщают в оперативном штабе.
Где выявили заболевших коронавирусом:
- Брянск – 150 человек,
- Брянский район – 16 человек,
- Дятьковский район – 7 человек,
- Климовский район – 4 человека,
- Сельцо – 4 человека,
- Погарский район – 3 человека,
- Почепский район – 3 человека,
- Выгоничский район – 3 человека,
- Фокино – 3 человека,
- Суземский район – 2 человека,
- Злынковский район – 2 человека,
- Брасовский район – 1 человек,
- Комаричский район – 1 человек,
- Карачевский район – 1 человек.
Напомним, на 16 апреля в Брянской области число заболевших составило 201 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 37 человек. Первый пациент с коронавирусом умер накануне. Число выздоровевших в четверг составило 23 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU