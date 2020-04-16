2020-04-16T11:29:21+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 апреля 2020 года: заболевшие есть в 11 районах

Мы составили карту распространения коронавируса в Брянской области на 16 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: региональный оперативный штаб.Фото: региональный оперативный штаб.
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Мы составили карту распространения коронавируса в Брянской области на 16 апреля 2020 года. Заболевшие есть в 11 районах и трех городах, сообщают в оперативном штабе.

Где выявили заболевших коронавирусом:

- Брянск – 150 человек,

- Брянский район – 16 человек,

- Дятьковский район – 7 человек,

- Климовский район – 4 человека,

- Сельцо – 4 человека,

- Погарский район – 3 человека,

- Почепский район – 3 человека,

- Выгоничский район – 3 человека,

- Фокино – 3 человека,

- Суземский район – 2 человека,

- Злынковский район – 2 человека,

- Брасовский район – 1 человек,

- Комаричский район – 1 человек,

- Карачевский район – 1 человек.

Напомним, на 16 апреля в Брянской области число заболевших составило 201 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 37 человек. Первый пациент с коронавирусом умер накануне. Число выздоровевших в четверг составило 23 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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