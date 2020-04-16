В брянском суде объяснили, почему отказались отменить постановление о самоизоляции

В Брянском областном суде объяснили, почему отказали удовлетворить иск двух горожан о признании пункта постановления правительства региона о самоизоляции недействительным. На сайте суда опубликовали решение по административному делу. Его рассматривали 10 апреля.

В решении суда говорится, что «по смыслу Конституции РФ жизнь и здоровье человека являются высшим благом, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности». Получается, их сохранение и укрепление играют основную роль в жизни общества и государства. Для того, чтобы сохранить жизни и здоровье жителей пришлось "пожертвовать" свободой передвижения.

Напомним, Ярослав Бочаров и Вольдемар Жилинский подали исковое заявление в областной суд, в котором потребовали отменить пункт постановления правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности». Он гласит о всеобщей самоизоляции на период до 30 апреля. Горожане посчитали, что это нарушает их конституционные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Суд отказал удовлетворить иск.

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