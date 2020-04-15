БМЗ возобновил работу в полном объёме

Завод внесён в число системообразующих организаций российской экономики и получил право возобновить производство до окончания режима самоизоляции. От выпускаемой БМЗ продукции напрямую зависит реализация программ развития российского железнодорожного транспорта.

Часть работников завода получила право продления оплачиваемых нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы. Это одинокие родители или опекуны детей в возрасте до 14 лет или один из членов семьи, состоящей из работников БМЗ. Кроме того, режим нерабочего времени с сохранением заработной платы соблюдают до 30 апреля работники группы риска - достигшие возраста 65 лет и беременные женщины.

Завод внесён в число системообразующих организаций российской экономики и получил право возобновить производство до окончания режима самоизоляции.

Около 500 работников БМЗ, которые в силу характера своей работы могут выполнять её дистанционно, трудятся в удаленном режиме. Непосредственно на завод пришли только те сотрудники, без присутствия которых невозможно обеспечить ритмичный и безопасный процесс производства.

Приоритетной задачей при этом становится обеспечение безопасности работников и предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

На проходных и в подразделениях завода размещены бесконтактные диспенсеры для обработки рук дезинфицирующим средством. Работники обеспечены респираторами, защитными масками и перчатками.

Измерение температуры с помощью бесконтактных приборов проводится при входе на завод и в течение рабочей смены.

Измерение температуры с помощью бесконтактных приборов проводится при входе на завод и в течение рабочей смены.

Чтобы не допустить скопления людей на проходных, в цехах и бытовых помещениях, предусмотрен особый график начала смен и перерывов.

Заблаговременно проведена специальная обработка производственных и бытовых помещений, территории завода с применением рекомендованных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств, в том числе с привлечением Центра гигиены и эпидемиологии Брянской области и МЧС. Перед началом и в течение каждого рабочего дня обеспечена регулярная санобработка помещений.

Всем машиностроителям, приступившим к работе, настоятельно рекомендовано в течение рабочего дня использовать средства защиты и пользоваться дезинфицирующими средствами, которыми их обеспечивает предприятие.

Созданный на предприятии оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции следит за исполнением противоэпидемических мероприятий.