2020-04-14T15:23:27+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 13 апреля 2020 года составило 25 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянске на 14 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Напомним, на сегодняшний день новых случаев заболевания не зарегистрировали.Напомним, на сегодняшний день новых случаев заболевания не зарегистрировали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянске 14 апреля 2020 года достигло 25 человек. Об отрицательных результатах анализов еще 13 пациентов сообщил директор областного департамента здравоохранения Андрей Бардуков.

Уже сегодня брянцев выпишут из областной больницы.

Таким образом, на лечении остаются еще 117 человек. По словам медиков, состояние большинства пациентов удовлетворительное.

Напомним, на сегодняшний день новых случаев заболевания не зарегистрировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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