2020-04-08T15:59:47+03:00
Общество

Отменят ли День Победы в Брянске 9 мая 2020 года

Представители власти рассказали, отменят ли День Победы в Брянске 9 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Мы выяснили, отменят ли День Победы в Брянске 9 мая 2020 года. С абсолютной уверенностью пока никто не может ответить на этот вопрос. В этом году отмечают 75-летие Великой Победы. Поэтому и в Брянской области были запланированы более масштабные торжества, чем обычно. Но в регионе до 30 апреля действует режим повышенной готовности, который предполагает всеобщую самоизоляцию.

- Власть, в случае положительного развития ситуации, в течение недели все подготовит к 75-летию Великой Победы и проведет самый важный и почитаемый праздник нашей страны, - сказал брянский губернатор Александр Богомаз. - Но в настоящее время необходимо принять все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, сделать все, чтобы сохранить здоровье граждан.

Никаких конкретных решений по празднованию Дня Победы в Брянске пока не принимали. Пройдет ли Парад поколений, будут ли в нем участвовать ветераны, разрешат ли к тому времени проводить массовые мероприятия.

- С 6 апреля на работу вышли дорожники, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе мэрии города. – То, что было запланировано к 9 Мая, они выполнили: повесили несколько перетяжек к празднику, начали устанавливать инсталляцию на площади Ленина. Но, конечно, работы идут не в тех масштабах, что планировалось. Многие, кто должен был участвовать в подготовке, пока находятся на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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