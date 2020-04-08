2020-04-08T11:30:32+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 8 апреля 2020 года составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянске на 8 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: Александр Богомаз.Фото: Александр Богомаз.
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 8 апреля 2020 года составило 3 человека. Об этом написал брянский губернатор Александр Богомаз в социальных сетях. Окончательные анализы оказались отрицательными. Пациенты готовятся к выписке.

Среди выздоровевших – первые три пациента с коронавирусом в регионе. 34-летняя женщина приехала из Объединенных Арабских Эмиратов. О ее заболевании стало известно 22 марта. Еще двое выздоровевших - 73-летняя мать и ее 43-летний сын, которые прилетели из Испании. На них завели уголовное дело за массовое заражение людей.

Отмечается, что пациенты перенесли легкую форму коронавируса. Болезнь не давала осложнений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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