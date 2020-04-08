В Брянской области отметили низкий уровень «вирусного суверенитета»

Брянская область попала в список регионов России с низким уровнем «вирусного суверенитета». Это означает, что меры, приминаемые властями, не сильно повлияли на жизнь людей. Напомним, по всей России до 30 апреля объявили нерабочие дни. Регионы в праве сами решать, насколько серьезные меры нужно принять в зависимости от текущей ситуации. Составил рейтинг мер в разных регионах при эпидемии коронавируса фонд «Петербургская политика».

В Брянской области на 8 апреля официально подтвердили 56 случаев заболевания. Но «вирусный суверенитет» остается низким. Режим самоизоляции действует в регионе до 30 апреля.

В рейтинге приводят слова Александра Богомаза про отсутствие плана поддержки малого и среднего бизнеса: «Ну чего мы будем бежать впереди паровоза?». Губернатор имел ввиду, что хочет дождаться шагов, которые предпримет федеральный центр.

Стоит отметить, что 7 апреля Александр Богомаз все же поручил разработать план поддержки предпринимателей региональному департаменту экономического развития. Бизнесменов хотят освободить от налогов на землю и имущество, отсрочить оплату ЖКХ, владельцы торговых центров должны освободить арендаторов от выплат за нерабочий апрель.

В Брянской области на работу вышли 130 тысяч человек, больше 60 тысяч трудятся в 400-тысячном Брянске. Начали работать заводы и другие необходимые городу предприятия. Власти обещали искать вахтовиков из Москвы. Но сообщать о себе они должны добровольно. В регионе не запретили перемещаться на личных автомобилях. И не планируют запрещать массовые походы на кладбище на Пасху, 19 апреля.

Кстати, число заболевших в ближайшие дни может значительно увеличиться. В регионе насчитали 102 пациента с коронавирусом. Но не все анализы еще подтвердили.

Автор фото: Артем Малашенко.

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