В Брянске разгорается скандал с массовым заражением людей коронавирусом. Большинство заболевших в городе подхватили инфекцию в церкви «Пробуждение» в Бежицком районе. По словам брянского губернатора, всего обследовали 300 прихожан и их близких. По предварительным данным, пробы оказались положительными у 89 из них. 49 – уже подтвердили официально. Еще 40 человек ждут результатов дополнительных анализов.

1 апреля церковь опечатали, деятельность религиозной организации приостановили на 90 дней. Такое решение приняли в Бежицком районном суде по заявлению Роспотребнадзора. На заседании не смог присутствовать пастор церкви Михаил Бирюков. Он тоже заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице.

Многие в Брянске называют прихожан церкви – источником распространения инфекции в городе. Такие оговорки допускал и губернатор. Но представители религиозной общины утверждают, что это не так. И просят дать публичное опровержение этой информации.

«Если вы не опровергнете публично информацию, будет подано в суд на клевету, - пишет один из прихожан в группе оперативного штаба в социальных сетях. - Претензия будет отправлена в ближайшее время».

По версии следствия, источником заражения людей коронавирусом стала брянская семья, прилетевшая из Испании. На мать и ее сына завели уголовное дело. Они приехали в Брянск из Испании 14 марта и не стали соблюдать двухнедельный карантин. Пенсионерка и мужчина не являются членам церкви «Пробуждение». Зато является второй сын женщины, который встретил их в аэропорту 13 марта.

15 марта он пошел на богослужение в церковь. После этого коронавирус стал массово распространятся среди прихожан и их родных.

Кстати, режим повышенной готовности в Брянской области, по которому запретили собрания больше 50 человек, ввели только с 17 марта. На богослужении в протестанской церкви присутствовало больше прихожан, но оно проходило 15 марта. В суде признали, что «функционирование Местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской «Пробуждение» создает угрозу распространения коронавирусной инфекцией». Решение пока в законную силу не вступило. До 10 апреля его можно обжаловать в областном суде.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вспышка коронавируса в Брянске: число заболевших может составить 102 человека. По данным на 8 апреля 2020 года, инфекцию подтвердили у 56 человек. Еще 46 сдают дополнительные анализы. Первые пробы у них оказались положительными. Подробнее...

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