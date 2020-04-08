В Брянской области выросло максимальное пособие по безработице

В Брянской области, как и по всей России, выросло максимальное пособие по безработице. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Соответствующее постановление приняли в правительстве России 27 марта.

Максимальный размер пособия по безработице сравнялся с минимальным размером оплаты труда и составил 12 тысяч 130 рублей. Размер минимального пособия не изменился. Он равен 1500 рублей.

Служба занятости Брянской области до 30 апреля работает в дистанционном режиме, сообщают на официальном сайте организации. Чтобы стать на учет в качестве безработного, документы можно отсканировать и прислать на электронную почту. То же самое можно сделать через сайт госуслуг. В службе занятости работают «горячие лини», в том числе и круглосуточные.

Телефоны: 8-919-296-27-18 (круглосуточно)

8-953-276-07-76 (круглосуточно)

41-18-20

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