Коронавирус в Брянске, последние новости на 4 апреля 2020: власти вводят пропускной режим

Губернатор Александр Богомаз решил продлить режим всеобщей самоизоляции в Брянской области до 30 апреля. Все ограничения по пребыванию на улице и работе заведений и магазинов остаются в силе.

На заседании оперативного штаба Брянской области было принято решение о том, что в регионе вводятся специальные пропуска, которые дают право на передвижение. Документ выдадут сотрудникам системообразующих организаций и организаций, которые не попадают под действие указа президента. Пропуска можно получить с 4 апреля. Действовать они начнут с 6 апреля. К слову, пропуска будут нужны и автомобилистам.

На авто- и железнодорожных вокзалах работникам и пассажирам станут измерять температуру. Эта мера поможет выявить больных и не допустить их контакты с остальными.

Брянская область получит 46,5 миллиона рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса.Деньги предназначены для поддержки медиков, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией и помогают людям из групп риска. Речь идет о получении ими стимулирующих выплат.

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