Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 мая 2020 года: полицейские дежурят возле мест отдыха

В Брянске полицейских заметили возле мест отдыха. Так, правоохранителей увидели возле Ходаринского озера. Также стражи порядка дежурят на Андреевском лугу. Таким образом, брянцев предостерегают от выездов компаниями на природу.

В регионе прошли массовые рейды в поисках нарушителей масочного режима. Только за сутки выдали 285 предписаний. Но помимо этого правоохранители составили 22 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. Из них 10 — на предприятия торговли и 12 — на граждан, посещавших магазины без масок.

На Брянщине продолжается борьба с коронавирусом. К 1.00 17 мая в области выявили 2080 человек с COVID-19. К счастью, почти половина уже вылечились, пациентов выписали домой. Таких результатов удалось добиться благодаря работе медиков. По данным правительства области, врачи и медсестры получили полагающиеся им выплаты за апрель.

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