Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 апреля 2020 года: брянцы празднуют Пасху дома

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 19 апреля 2020 года. Православные отмечают Пасху. В этом году храмы были закрыты даже на пасхальную службу. Накануне полицейские выставили патрули у церквей, чтобы люди не ходили освящать куличи. Уже освященный хлеб можно было купить в магазинах.

Пасхальные богослужения прошли в брянских храмах без прихожан. Службу из Свято-Троицкого кафедрального собора транслировали онлайн. Ее можно было увидеть по телевизору или через интернет. Митрополит Брянский и Севский Александр также призывал оставаться верующих дома в эту ночь.

Теперь властям придется перебороть еще одну страсть брянцев - ходить на Пасху на кладбище. Подъезды к Центральному кладбищу в Брянске перекроют, парковаться возле него будет нельзя. Входы на это и другие кладбища будут охранять полицейские и росгвардейцы.

Количество заболевших приближается к тремстам. В оперативном штабе начали рассказывать, в каких районах выявили заболевших. Коронавирусом болеют по одному человеку в двух крупнейших городах области после Брянска - Клинцах и Новозыбкове.

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