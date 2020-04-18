2020-04-18T11:55:13+03:00
Общество

Пасхальная служба в Брянске 19 апреля 2020 года: прямая трансляция из Свято-Троицкого кафедрального собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Брянске состоится в ночь на 19 апреля 2020 года. Богослужение в режиме онлайн проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе
Марина АНТОНОВА
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Брянцы смогут увидеть пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе.Брянцы смогут увидеть пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе.Фото: Марина АНТОНОВА
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Прямая трансляция пасхальной службы в Брянске в ночь на 19 апреля 2020 года пройдет из Свято-Троицкого кафедрального собора. Богослужение начнется в субботу в 23.30. Трансляцию будут вести на телеканале "Брянская губерния" и "Общественное телевидение России".

Напомним, с 13 апреля в Брянске и Брянской области запретили посещать храмы. На такую меру пошли, чтобы избежать массового скопления людей. В регионе распространяется коронавирус. За последние сутки число заболевших выросло до 256 человек.

Пасхальные куличи освятили прямо на хлебокомбинатах. Брянцы могут купить освященный хлеб в магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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