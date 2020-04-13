2020-04-13T10:38:23+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянске 13 апреля 2020 года составило 142 человека

Мы собрали последние новости про число заболевших коронавирусом в Брянске 13 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Четверо больных старше 66 лет находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.Четверо больных старше 66 лет находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших коронавирусом в Брянске 13 апреля 2020 года составило 142 человека. За сутки диагноз официально подтвердили у одного пациента.

Четверо больных старше 66 лет находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Троих уже выписали из больницы, сообщают в оперативном штабе. Состояние большинства заболевших коронавирусом удовлетворительное.

Все пациенты находятся во втором корпусе Брянской областной больницы. Здесь оборудовали госпиталь для больных коронавирусом. Дополнительно для этого освободили от других пациентов семиэтажный корпус больницы.

Заболевшие коронавирусом в районах области пока не попали в официальную статистику, если не считать жительницу Погара, которая вернулась из Санкт-Петербурга. Первые пробы дали положительный результат у вахтовика из Москвы в Карачеве. В Суземке коронавирусом заболела пожилая пара. Анализ должны подтвердить трижды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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