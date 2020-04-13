2020-04-12T23:11:55+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 апреля 2020 года: в Суземке изолировали 80 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянской области на 13 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Суземская центральная районная больница.Суземская центральная районная больница.Фото: Елена РАКОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянской области на утро 13 апреля 2020 года. За сутки зарегистрировали 18 новых случаев заболевания. Общее число заболевших составило 141 человек.

В посёлке Суземка коронавирус подтвердили у пожилой пары: 69-летнего мужчины и 68-летней женщины. 7 апреля их госпитализировали в районную больницу с бронхитом. В субботу, 11 апреля, выяснилось, что пенсионеры больны коронавирусом. На следующий день пациентов отправили в Брянск в областную больницу, где устроили госпиталь для больных коронавирусом. Среди тех, кто контактировал с пенсионерами, выявили 80 человек. 50 из них находятся на самоизоляции. Такое предписание выдали в Роспотребнадзоре. Ещё 30 человек должны соблюдать более жесткий по условиям карантин.

На днях первого заболевшего коронавирусом обнаружили в Карачеве. На прошлой неделе инфекцию выявили у жительницы Погара, которая вернулась из Санкт-Петербурга. Это пока все, что официально известно о заболевших в районах области.

Брянская церковь уходит в онлайн. На Вербное воскресенье верующие смотрели богослужение из кафедрального собора по телевизору или компьютеру. Прихожан просят воздержаться от посещения храмов. Трансляцию из церкви устроят в девять часов утра в Чистый четверг. Брянцы смогут увидеть и Пасхальное богослужение в ночь на 19 апреля, не выходя из дома.

До конца режима самоизоляции закрыли кладбища. Массовые посещения погостов могут спровоцировать распространение инфекции.

В общественный транспорт в Брянске просят не заходить без маски. Грозят даже высадить из автобуса или троллейбуса. Но и работников можно понять: они находятся в группе риска, так как велик шанс заболеть. Кондуктор за день вынужден встречаться с огромным количеством людей: и здоровых, и, возможно, больных. Да и другим пассажирам будет спокойнее, если все будут в масках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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