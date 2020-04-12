Число заболевших коронавирусом в Брянске 12 апреля 2020 года составило 141 человек. Такие данные утром сообщил региональный оперативный штаб. За сутки коронавирус подтвердили у 18 человек.

В стабильно тяжелом состоянии по-прежнему находятся четыре пациента. Всем им - больше 65 лет. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, день назад коронавирус подтвердили у 26 человек. По количеству заболевших наш регион - один из лидеров по всей стране. Резкий всплеск заболевания в Брянске зафиксировали после богослужения в протестанткой церкви. Один из прихожан оказался заражен и не знал об этом. Количество заболевших среди членов местной религиозной общины приблизилось к сотне человек.

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