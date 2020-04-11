2020-04-11T19:16:14+03:00
Общество

Пасха в Брянске в период коронавируса: пять важных вопросов

Мы решили ответить на пять самых популярных вопросов о том, как будет проходить Пасха в Брянске в период коронавируса
Мария Дедкова
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Праздник брянцам придется встретится дома.Праздник брянцам придется встретится дома.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Брянской области до 30 апреля объявлен режим всеобщей самоизоляции. Пасха в этом году пройдет 19 апреля. Праздник брянцам придется встретится дома. Мы решили ответить на самые популярные вопросы, касающиеся Пасхи в Брянске в период самоизоляции.

Где купить куличи?

Куличи будут продавать в магазинах, пекарнях, вблизи хлебозаводов. В период самоизоляции магазины, торгующие продуктами, остаются открытыми.

Можно ли будет освящать куличи в храмах и церквях?

Нет. Пасхальные куличи в этом году освятят прямо в хлебокомбинатах и пекарнях.

Можно ли посетить пасхальное богослужение?

Нет. Пасхальные службы во избежании массового скопления людей будут проходить без прихожан.

В таком случае как увидеть, где посмотреть службу?

Прямую трансляцию пасхального богослужения из Кафедрального Собора можно будет посмотреть в эфире телеканала "Брянская губерния".

Можно ли посетить кладбище на Пасху?

Нет. Кладбища в Брянской области будут закрыты. Контролировать это будут сотрудники полиции. Исключение сделают только для похоронных процессий.

К слову, посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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