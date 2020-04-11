Коронавирус в Брянске, последние новости 11 апреля 2020 года: в регионе закрывают все поликлиники
В Брянске из-за коронавируса закрываются для посещения поликлиники. Больных будут принимать только в экстренных случаях. УЗИ, ЭКГ и прочие исследования также будут проводить лишь в неотложных ситуациях.
Пациенты с хроническими заболеваниями получат рецепты на дом.
Брянским работодателям запретили допускать на работу сотрудников старше 65 лет. Исключением станут лишь медики. Пожилым работникам порекомендовали оформить больничный. Тем временем, в Брянске наладят работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут ходить по привычному расписанию.
К сожалению, Пасху брянцы будут встречать дома. Из-за коронавируса службы пройдут без прихожан. А освящать куличи будут прямо на брянских производствах. Кроме того, закрыт будет вход на кладбища.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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