2020-04-04T22:19:56+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости на 5 апреля 2020 года: заболевание подтвердили еще у 12 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянске на 5 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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В Брянске выстроились огромные очереди за пропусками для сотрудников работающих во время режима самоизоляции предприятий и организаций.В Брянске выстроились огромные очереди за пропусками для сотрудников работающих во время режима самоизоляции предприятий и организаций.
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В Брянске коронавирус подтвердили сразу у 12 человек. Это люди, которые заразились инфекцией в городе. Они контактировали с прихожанами церкви протестантов. А болен оказался один из них. Мужчина встречал из аэропорта мать и брата, которые летели из Испании и стали вторым и третьим пациентами в Брянске с коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 19 человек.

Вновь выявленные заболевшие госпитализированы в Брянскую областную больницу. Там они дожидались окончательных результатов анализов. Их состояние - удовлетворительное. Остальные семь человек находятся в Брянской областной инфекционной больнице.

В субботу в Брянске начали выдавать пропуска для сотрудников предприятий и организаций, которые будут работать в апреле. Список их довольно внушительный. Перед районными администрациями выстроились огромные очереди.

В Брянске дезинфицируют остановки и дороги. В воскресенье, 5 апреля, эту работу обещают закончить.

Как минимум до 12 апреля не будут принимать документы брянские МФЦ. 7 и 9 апреля центры будут работать только на выдачу документов по предварительной записи. Перестали работать и участковые пункты полиции. В МРЭО ГИБДД перестали принимать экзамены на получение водительских прав и оказывать некоторые другие услуги.

В районах области выделяют места в стационарах для больных коронавирусом. Они появятся в Дятькове, Севске, Клетне и Клинцах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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