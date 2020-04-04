Новые пропуска для пешеходов в Брянске в период самоизоляции: где можно получить и как действуют

Новые пропуска для пешеходов в Брянске в период самоизоляции должны выдавать работодатели, то есть директора тех производств и организаций, чья работа не приостановлена до 30 апреля. Это медицинские учреждения, спецслужбы, коммунальные службы, магазины, которые торгуют жизненно-необходимыми товарами. С 6 апреля к ним добавляются предприятия промышленного и строительного комплекса. В Брянской области продолжают работать дежурные группы в детских садах для детей сотрудников, которые обязаны ходить на работу в период самоизоляции.

Новый пропуск можно получить в администрации районов. Пропуска будут выдавать только на основании заявлений работодателей. Самостоятельно гражданин не сможет получить бумагу.

Для того, чтобы получить пропуска для своих сотрудников работодатель обязан:

- Подготовить пропуск по утвержденной форме

- Оформить реестр сотрудников, которым выдается пропуск, в алфавитном порядке, указав ФИО и должности. Данный реестр, заверенный подписью и печатью, остается в администрации города/ района

- Подготовить заявку на выдачу пропусков на имя главы городской/ районной администрации

Далее следует предоставить эти документы в администрацию района/города, на территории которого работает предприятие, организация, ИП.

Гражданин, получивший пропуск у своего работодателя, должен помнить о том, что выходя из дома при себе также необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В Брянске принимать документы на пропуска начали с 4 апреля. Как доказать, что поездка связана с получением медицинской помощи, покупкой продуктов для пожилых родственников, поездкой в супермаркет, власти Брянской области до сих пор не объяснили. Пропуск нужно оформить и на служебные автомобили. Так как передвижение на личных планируют ограничить.

Где оформить пропуск на сотрудников в Брянске:

- Бежицкая районная администрация города Брянска: г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактный телефон: 30-81-55;

- Володарская районная администрация города Брянска: г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактный телефон: 26-01-04;

- Советская районная администрация города Брянска: г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактный телефон: 74-27-95;

- Фокинская районная администрация города Брянска: г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-14-07.

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