Аварийные бригады АО «Газпром газораспределение Брянск» работают в усиленном составе

Пока большинство жителей региона находится в самоизоляции, все аварийные бригады газовой службы АО «Газпром газораспределение Брянск» круглосуточно работают в усиленном составе и отрабатывают заявки в штатном режиме.

В сложившихся условиях исполнение обязательств по договорам технического обслуживания затрудняется, потому в период самоизоляции жителям Брянска и области необходимо быть особенно внимательными в использовании газовых приборов и соблюдать правила безопасного использования газа в быту.

Важно! Оставлять без присмотра работающие газовые приборы категорически запрещено!

Во время работы газовых приборов приоткрывайте форточку и не используйте плиту для обогрева квартиры: при длительной работе воздух в помещении значительно загрязняется вредными для здоровья продуктами сгорания газа.

Следите за исправностью газовых приборов – в случае поломки оборудования, необходимости ремонта или его замены немедленно прекратите использование и обратитесь в специализированную организацию, с которой у вас заключен договор на ТО ВДГО.

Помните: самостоятельный ремонт, замена и подключение газовых приборов запрещено!

В случае запаха газа немедленно сообщите об этом в аварийную службу по телефону 04, с мобильного - 104 или в единую службу спасения 112.

Обращаем внимание, что специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск», прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям, проходят контроль температуры тела и обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. В компании строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором.