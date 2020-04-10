2020-04-10T14:19:56+03:00
Общество

Пасха в Брянске в период коронавируса: где освятить куличи и как пройдет служба

Мы выяснили, как пройдет Пасха в Брянске в период коронавируса
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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Мы выяснили, как будут праздновать Пасху в Брянске в период коронавируса. В этом году она выпадает на 19 апреля.

Как сообщили в оперативном штабе, куличи освятят на производстве. На хлебокомбинат придут священнослужители и проведут обряд там. В магазине будут продаваться уже освященные куличи.

Пасхальная служба будет проходить в брянских храмах без прихожан. Онлайн-трансляцию богослужения можно посмотреть по телевизору.

- Во всех храмах Брянской епархии принята к исполнению специальная инструкция, утвержденная Священным Синодом, - сказал митрополит Александр. - Данные правила направлены на профилактические меры в церкви.

Во время самоизоляции брянцы могут причаститься на дому. В епархии работает "горячая линия".

Телефон "горячей линии": 74-14-07, 74-00-97.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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