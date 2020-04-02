2020-04-02T17:44:26+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Брянске: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Продление нерабочей недели в Брянске: стало известно, до какого числа продлится и как будет действовать
Мария Дедкова
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Решение об ограничительных мерах будет принимать губернатор Брянской области Александр Богомаз.Решение об ограничительных мерах будет принимать губернатор Брянской области Александр Богомаз.Фото: Марина АНТОНОВА
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Президент России Владимир Путин принял решение о продлении по всей стране нерабочей недели. Вынужденные выходные в Брянске продлятся до 30 апреля.

Однако глава государства отметил, что регионы должны сами решать, какой режим им вводить на время эпидемии. Поэтому решение об ограничительных мерах будет принимать губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, всеобщий режим самоизоляции в Брянской области 2020 ввели с 31 марта.

На время действия режима самоизоляции выходить из дома брянцы смогут только по уважительной причине: обращение за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если вас не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора или выгула домашнего животного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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