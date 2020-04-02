Режим работы общественного транспорта в Брянске в период самоизоляции: как будет работать

В Брянске до 5 апреля действует режим полной самоизоляции. Несмотря на это, муниципальный общественный транспорт будет работать, но по расписанию выходного дня. Ведь многим брянцам необходимо добираться на работу. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Брянске во время полной самоизоляции.

Ознакомиться с расписанием автобусов можно здесь:

https://vk.com/pages?oid=-40505940&p=Маршруты

Ознакомиться с расписанием троллейбусов здесь:

https://vk.com/docs-125034323

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