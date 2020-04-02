2020-04-02T09:01:35+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости на 2 апреля 2020 года: тесты на коронавирус смогут проводить по желанию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянске на утро 2 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Последние новости о коронавирусе в Брянске.Последние новости о коронавирусе в Брянске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На утро четверга, 2 апреля, количество заболевших коронавирусом в Брянске осталось таким же - пять человек.

Главный санитарный врач Людмила Трапезникова рассказала, что в области увеличат мощность по тестированию на коронавирус. В лабораториях смогут проводить тесты не только по показаниям, но и по желанию человека. Однако желающему все равно придется обратиться к врачу для осмотра.

Брянцев начнут штрафовать за нарушения режима самоизоляции. На первый раз вышедший из дома без уважительной причины отделается предупреждением. Но за повторное нарушение режима ему грозит штраф.

На предприятиях Брянской области хотят решить вопрос с масками. На Брянщине планируют изготавливать 15 тысяч медицинских масок в день. На данный момент запас средств защиты в регионе составляет 400 тысяч штук.

Чиновники решили частично восстановить межмуниципальное сообщение. Автобусы и маршрутки будут ходить на расстояние в 50 километров от населенного пункта.Но выезжать на линию машины все равно будут в ограниченное время: с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00 часов.

В Брянске из-за угрозы коронавируса каждый день будут дезинфицировать дороги, остановки и тротуары. Перед этим улицы помоют.

В апреле почтальоны доставят пенсии и пособия всем получателям на дом. При этом выплаты пройдут раньше обычного - доставка стартует 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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