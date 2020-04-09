2020-04-09T16:28:00+03:00
Общество

Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Брянске: шаблон объяснительной, без которой нельзя выходить из дома

Предлагаем шаблон объяснительной для выхода из дома во время самоизоляции в Брянске
Мария Дедкова
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Объяснительная сэкономит ваше время на общении с правоохранителем.Объяснительная сэкономит ваше время на общении с правоохранителем.Фото: Евгения ГУСЕВА
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До 30 апреля в Брянской области введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин, аптеку или выгулять домашних питомцев, вынести мусор, на работу или же за экстренной медицинской помощью.

Те, чье предприятие продолжает действовать, ходят на работу, но только при наличии пропуска.

Но, как это обычно бывает, в жизни существует множество ситуаций, прописать которые в официальном документе просто невозможно. А выйти на улицу нужно.

На пример, поехать на похороны к близкому родственнику, забрать жену с ребенком из роддома, встретить из больницы пожилого родственника.

Для этого при себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий необходимость вашей поездки. Для надежности, конечно, можно взять ксерокопию свидетельства о смерти, выписку из карты больного родственника. Но самым удобным вариантом в таком случае является объяснительная.

Написать ее можно в свободной форме, главное - указать ФИО, паспортные данные с пропиской и причину выхода из дома.

Если на улице вас остановит полицейский, вы можете отдать ему эту объяснительную. Это сэкономит ваше время на общении с правоохранителем. Кроме того, не придется долго рассказывать и доказывать, зачем вам необходимо было выйти.

Шаблон объяснительной можно скачать по ссылке.

Напомним, в Брянской области правом штрафовать за нарушение режима самоизоляции наделили не только полицейских, но и чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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