Режим работы МФЦ в Брянске во время полной самоизоляции: как будет работать

С 31 жители всей Брянской области переходят на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Брянцев просят без особой надобности не выходить из квартиры. Но решать насущные вопросы все же нужно. "Комсомолка" расскажет, как будут работать МФЦ в период полной самоизоляции.

С 30 марта по 3 апреля 2020 года включительно МФЦ Брянской области закрыты.

С 4 апреля 2020 года прием документов будет осуществляться исключительно по предварительной записи в ранее определенных МФЦ:

1. «МФЦ в г. Брянске»,

2. «МФЦ Володарского района г. Брянска» (Володарский, Бежицкий и Фокинский отделы),

3. «МФЦ в Брянском районе»,

4.«МФЦ г. Клинцы»,

5. «МФЦ Новозыбковского г.о.»

6. «МФЦ в г. Стародубе»,

7. «Дятьковский районный МФЦ»,

8. «МФЦ в Погарском районе»,

9. «МФЦ в Почепском районе».

Записаться в МФЦ можно через портал мфц32.рф либо по телефонам, указанным на портале.

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