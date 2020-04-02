Режим работы МФЦ в Брянске во время полной самоизоляции: как будет работать
С 31 жители всей Брянской области переходят на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Брянцев просят без особой надобности не выходить из квартиры. Но решать насущные вопросы все же нужно. "Комсомолка" расскажет, как будут работать МФЦ в период полной самоизоляции.
С 30 марта по 3 апреля 2020 года включительно МФЦ Брянской области закрыты.
С 4 апреля 2020 года прием документов будет осуществляться исключительно по предварительной записи в ранее определенных МФЦ:
1. «МФЦ в г. Брянске»,
2. «МФЦ Володарского района г. Брянска» (Володарский, Бежицкий и Фокинский отделы),
3. «МФЦ в Брянском районе»,
4.«МФЦ г. Клинцы»,
5. «МФЦ Новозыбковского г.о.»
6. «МФЦ в г. Стародубе»,
7. «Дятьковский районный МФЦ»,
8. «МФЦ в Погарском районе»,
9. «МФЦ в Почепском районе».
Записаться в МФЦ можно через портал мфц32.рф либо по телефонам, указанным на портале.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»