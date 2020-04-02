2020-04-02T12:37:07+03:00
Ростелеком

Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку

Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.

Столь быстрый и безболезненный переход на новый формат работы стал возможным как за счет заранее развернутой инфраструктуры удаленного подключения к информационным ресурсам компании, так и за счет использования собственных программных продуктов, таких как Tionix Virtual Desktop (VDI). VDI базируется в центрах обработки данных «Ростелекома» и позволяет в любое время и в любом месте подключиться к своему рабочему месту дистанционно.

Сейчас к виртуальным рабочим местам имеют доступ более 40 тысяч сотрудников компании по всей России, а в пиковое время в системе одновременно удаленно работают более 30 тысяч пользователей. Доступ к корпоративной почте на мобильном устройстве имеют более 10 тысяч сотрудников.

Стоит отметить, что в силу специфики своей деятельности, компания должна обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, для этого необходим круглосуточный мониторинг и обслуживание объектов сети, поддержка клиентов техническими специалистами. Поэтому не все сотрудники могут перейти на дистанционный режим работы.

Для совещаний в компании действует своя система для проведения аудио- и видеоконференций, чтобы коллеги из разных городов России могли проводить онлайн-встречи и решать рабочие задачи в командах.

Для оперативного информирования сотрудников «Ростелеком» использует корпоративный портал и мобильное приложение RT Life, где регулярно публикуются новости компании, проводятся опросы. В условиях пандемии был создан специальный портал remote.rt.ru, где собрана вся информация по организации удаленной работы, мерам профилактики коронавирусной инфекции и так далее. Для сотрудников в компании открыта горячая линия.

Для развития сотрудников действует онлайн-университет с курсами, тестами и вебинарами. В онлайн-эфир приглашаются разные специалисты, в том числе врачи, которые рассказывают, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы противостоять коронавирусу. Также каждый сотрудник может бесплатно читать книги в корпоративных онлайн-библиотеках.

«Сложившаяся ситуация совершенно неожиданно придала мощный импульс развитию удаленной работы и цифровизации взаимодействия сотрудников и команд “Ростелекома”. Наличие практически готовой экосистемы дистанционной работы позволило нам своевременно направить этот импульс на пересмотр бизнес-процессов и практик во всех подразделениях, не тратя драгоценное время

на поиск и выбор технических решений» — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

При работе из дома все ИТ-системы у сотрудников всегда под рукой: порталы для переноса и оформления отпусков, согласования договоров, оформления командировок, а также чат-боты в социальных сетях и сообщества в мессенджерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
41-летнюю жительницу Клинцов подозревают в жестокой расправе над мужем
В Брянской области снизились цены на мясо, творог и сливочное масло
В Брянске продезинфицируют 587 остановок общественного транспорта
Брянские росгвардейцы вышли дежурить на улицы
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
В Брянске работнице железной дороги грозит срок за поддельный больничный
В Стародубе из-за коронавируса ищут всех вахтовиков из Москвы и Московской области
Вместе справимся!
В брянской Дубровке начали ремонтировать улицы Победы и Первомайскую
В Брянске создали штаб для помощи пенсионерам во время самоизоляции
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
Бывшего главу администрации в Красной Горе обвиняют в превышении полномочий
Коронавирус в Брянске: санаторий "Снежка" превратят в зону обсервации
В Брянске на улице Фокина столкнулись две легковушки: пострадала 20-летняя девушка
В Брянске будут судить наркосбытчика из Погара
Главный санитарный врач Брянской области рассказала о тестировании на коронавирус
Самоизоляция в Брянске: пенсии и пособия в апреле доставят домой
Полицейские разъяснили свои действия на время самоизоляции в Брянске
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Брянске продезинфицируют дороги, остановки и тротуары
В Брянске накрыли подпольное казино
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Брянске во время самоизоляции продолжили работать 10 магазинов
В Брянске опровергли слухи о высаженных с киевского поезда зараженных пассажирах
В Брянске пока не стали штрафовать нарушителей режима самоизоляции
Борис Пайкин добивается от Правительства налоговых льгот для граждан и предпринимателей
В брянском Мглине отремонтируют объездную дорогу
В Брянске будут судить 55-летнего продавца наркотиков