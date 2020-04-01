Кредитные каникулы в Брянске из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Глава государства в своем обращении обозначил меры, которые помогут пережить период распространения коронавируса. В их числе оказались кредитные каникулы на шесть месяцев.
Кому предоставят кредитные каникулы в Брянске, выясняла "Комсомолка".
Кто может рассчитывать на отсрочку по платежам:
- физические лица
- малый бизнес и средний бизнес
Условие предоставления
Если доход за прошлый месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.
Когда обратиться
до 30 сентября 2020 года
Какие документы нужны
- больничный лист / номер электронного больничного листа
- загранпаспорт со штампом о пересечении российской границы (если нужно)
- справка о доходах
- выписка из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного
Куда обращаться
- в отделение банка,
- в службу поддержки банка
Условия
- срок кредита увеличивается,
- штрафы не взимаются, кредитная история не портится,
- размер платежа не увеличивается,
- сроки выплат не сокращаются
- залог или ипотеку не взыскивают
- к поручителям не обращаются
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ИСТОЧНИК KP.RU