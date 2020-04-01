Кредитные каникулы в Брянске из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Глава государства в своем обращении обозначил меры, которые помогут пережить период распространения коронавируса. В их числе оказались кредитные каникулы на шесть месяцев.

Кому предоставят кредитные каникулы в Брянске, выясняла "Комсомолка".

Кто может рассчитывать на отсрочку по платежам:

- физические лица

- малый бизнес и средний бизнес

Условие предоставления

Если доход за прошлый месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.

Когда обратиться

до 30 сентября 2020 года

Какие документы нужны

- больничный лист / номер электронного больничного листа

- загранпаспорт со штампом о пересечении российской границы (если нужно)

- справка о доходах

- выписка из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного

Куда обращаться

- в отделение банка,

- в службу поддержки банка

Условия

- срок кредита увеличивается,

- штрафы не взимаются, кредитная история не портится,

- размер платежа не увеличивается,

- сроки выплат не сокращаются

- залог или ипотеку не взыскивают

- к поручителям не обращаются

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».