Специальная разметка для магазинов в Брянске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции
В Брянске начали действовать новые правила, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внесли 30 марта.
Среди главных мер - домашний режим самоизоляции для всех жителей Брянщины независимо от возраста и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. В постановлении разъясняется, что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции и как обеспечить социальную дистанцию.
В каких местах нужно соблюдать социальную дистанцию
- на улицах,
- в магазинах,
- в общественном транспорте (троллейбусах, автобусах, маршрутках)
- в других общественных местах.
Исключение – поездки на такси.
Что нужно сделать бизнесу
Организации обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции:
- нанести разметку,
- установить специализированный режим доступа и нахождения в зданиях и рядом с ними.
К слову, некоторые крупные магазины Брянска уже соблюдают эти меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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