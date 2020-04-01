Специальная разметка для магазинов в Брянске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

В Брянске начали действовать новые правила, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внесли 30 марта.

Среди главных мер - домашний режим самоизоляции для всех жителей Брянщины независимо от возраста и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. В постановлении разъясняется, что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции и как обеспечить социальную дистанцию.

В каких местах нужно соблюдать социальную дистанцию

- на улицах,

- в магазинах,

- в общественном транспорте (троллейбусах, автобусах, маршрутках)

- в других общественных местах.

Исключение – поездки на такси.

Что нужно сделать бизнесу

Организации обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции:

- нанести разметку,

- установить специализированный режим доступа и нахождения в зданиях и рядом с ними.

К слову, некоторые крупные магазины Брянска уже соблюдают эти меры.

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