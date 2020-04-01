2020-04-01T11:29:40+03:00
Общество

Специальная разметка для магазинов в Брянске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

Какой должна быть специальная разметка для магазинов в Брянске
Мария Дедкова
Поделиться:
Соблюдение социальной дистанции - важная мера по борьбе с заболеванием.Соблюдение социальной дистанции - важная мера по борьбе с заболеванием.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске начали действовать новые правила, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внесли 30 марта.

Среди главных мер - домашний режим самоизоляции для всех жителей Брянщины независимо от возраста и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. В постановлении разъясняется, что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции и как обеспечить социальную дистанцию.

В каких местах нужно соблюдать социальную дистанцию

- на улицах,

- в магазинах,

- в общественном транспорте (троллейбусах, автобусах, маршрутках)

- в других общественных местах.

Исключение – поездки на такси.

Что нужно сделать бизнесу

Организации обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции:

- нанести разметку,

- установить специализированный режим доступа и нахождения в зданиях и рядом с ними.

К слову, некоторые крупные магазины Брянска уже соблюдают эти меры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске пока не стали штрафовать нарушителей режима самоизоляции
Борис Пайкин добивается от Правительства налоговых льгот для граждан и предпринимателей
В брянском Мглине отремонтируют объездную дорогу
В Брянске будут судить 55-летнего продавца наркотиков
В Брянской области по факту вывода заграницу 45 миллионов рублей завели уголовное дело
Ворота на замок
Брянских футболистов отпустили домой после двухнедельного карантина
В Брянской области частично восстановят пригородное сообщение
ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019
Жительницу Красногорского района заподозрили в махинациях с "чернобыльским" жильем
В Брянской области ищут пропавшую 18-летнюю Марину Зайцеву
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку в 6,5% при открытии онлайн-вклада
На брянских дорогах попались 305 нарушителей среди водителей автобусов
На предприятиях Брянской области будут производить 15 тысяч медицинских масок в день
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
В Брянске ночью в ДТП попали две легковушки
В Брянской области запаслись лекарствами на несколько месяцев
Член Совета Федерации Сергей Калашников направил правительственную телеграмму министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко
На границе в Брянской области поймали контрабандистов
На «горячую линию» по коронавирусу за сутки обратились 383 брянца
В среду брянцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Брянские волонтеры помогли 60 одиноким пенсионерам
На ремонт брянского сельского ДК выделят 1,6 миллиона рублей
Ушел из жизни брянский художник Валерий Херувимов