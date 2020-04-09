2020-04-09T13:14:17+03:00
Общество

Газеты "Комсомольская правда" и "Брянские известия" можно купить на почте

Издания продолжают выход не смотря
Максим Рябцев
Поделиться:
Дорогие читатели, ищете нас в отделениях "Почты России".Дорогие читатели, ищете нас в отделениях "Почты России".
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в Брянской области до 30 апреля ввели режим самоизоляции, издания "Комсомольская правда" и "Брянские известия" продолжают работу.

Газеты по-прежнему будут гарантировано получать наши подписчики. Кроме того, свежие выпуски можно будет найти в открывшихся отделениях связи.

К слову, читателям даже не нужно будет самим выходить из дома. Доставку можно заказать на дом у почтальона. Для этого нужно оставить предварительную заявку по телефону в своем отделении.

Кроме того, "Толстушку" наши читатели найдут в магазинах "Магнит" по всей области.

Не останутся без чтива любители спортивной вкладки "Брянских известий". Журналисты, несмотря на коронавирус, по-прежнему продолжают освещать для вас все последние новости футбола, хоккея и баскетбола.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
Представители брянской церкви "Пробуждение" обжалуют ее закрытие
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
В Брянской области на борьбу с коронавирусом потратят полмиллиарда рублей
В Брянской области установили сниженные налоговые ставки для бизнеса
В Брянск с концертом приедет Сергей Лазарев
В Брянской области расширили список работающих на самоизоляции предприятий
В Унечском районе столкнулись два самодельных мотоцикла: пострадали двое
Выгоничские чиновники забыли о памятниках
Попытавшийся получить права за взятку брянец отправится под суд
В Брянской области на фоне коронавируса активизировались мошенники
Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 9 апреля
В Брянске коронавирус выявили еще у 40 человек
В Погаре закрыли пропускной пункт для автомобилистов
ВТБ совместно с ВШМ СПбГУ разработают онлайн-курсы для менеджеров российских компаний
В Брянске обработали 587 остановок
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
В Брянске ищут родителей для 13-летней Гали
Один из пациентов с коронавирусом в Брянске находится в тяжелом состоянии
Брянские чиновники получили право штрафовать нарушителей режима самоизоляции
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
Брянца ждет штраф за фейк о коронавирусе
Житель Брянска через суд пытается отменить режим всеобщей самоизоляции
Надо думать и о людях, и об экономике
В Выгоничском районе осудили похитителя металла с грузовых поездов
В Брянской области в марте снизились перевозки пассажиров на железной дороге