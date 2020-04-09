Газеты "Комсомольская правда" и "Брянские известия" можно купить на почте

Несмотря на то, что в Брянской области до 30 апреля ввели режим самоизоляции, издания "Комсомольская правда" и "Брянские известия" продолжают работу.

Газеты по-прежнему будут гарантировано получать наши подписчики. Кроме того, свежие выпуски можно будет найти в открывшихся отделениях связи.

К слову, читателям даже не нужно будет самим выходить из дома. Доставку можно заказать на дом у почтальона. Для этого нужно оставить предварительную заявку по телефону в своем отделении.

Кроме того, "Толстушку" наши читатели найдут в магазинах "Магнит" по всей области.

Не останутся без чтива любители спортивной вкладки "Брянских известий". Журналисты, несмотря на коронавирус, по-прежнему продолжают освещать для вас все последние новости футбола, хоккея и баскетбола.

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