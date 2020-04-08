Число заболевших коронавирусом в Брянске 8 апреля 2020 года выросло до 57. По информации оперативного штаба, на 11.30 подтвердили еще один случай заболевания.

В среду, 8 апреля, из инфекционной больницы должны выписать первых выздоровевших пациентов. Они попали в стационар еще в конце марта и провели на больничных койках около двух недель.

На сегодняшний день, большинство заболевших – прихожане протестанской церкви «Пробуждение» в Бежице. Их госпитализировали во второй корпус Брянской областной больницы. Дополнительно в медучреждении освободили семиэтажный корпус для заболевших коронавирусом пациентов.

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