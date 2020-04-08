Коронавирус в Брянске, последние новости на 8 апреля 2020 года: регион на восьмом месте по заболевшим в стране

Диагноз «коронавирус» в Брянске на 8 апреля 2020 года неофициально подтвердили у 102 человек. Об этом говорил губернатор Александр Богомаз. 56 из них получили все результаты анализов. У 46 человек первые пробы дали положительный результат. Для подтверждения диагноза взяли дополнительные анализы.

89 заболевших – это прихожане церкви пятидесятников в Брянске и их близкие. Они заразились от мужчины, который встречал из аэропорта мать, прилетевшую из Испании. Через день он отправился на богослужение. И заразил тех, кто присутствовал в церкви. Анализы взяли у 300 человек, которые контактировали между собой. Из них диагноз подтвердился почти у трети.

Остальные случаи коронавируса в Брянске – завозные. Заболевшие жители города вернулись из Таиланда, ОАЭ, Испании, Италии и Санкт-Петербурга.

В Брянске во время самоизоляции на работу выйдут больше 60 тысяч горожан. Именно столько пропусков запросили работодатели. В городе их выдали пока не всем. Поэтому штрафовать за их отсутствие еще день или два не будут. Зато пропуска получили все работники в области. В районах на работу выйдет тоже около 60 тысяч человек.

Брянцам разрешили передвигаться на личном автомобиле во время самоизоляции. Штрафовать за это не будут.

В Брянске продолжают дезинфицировать улицы города. Их обрабатывают раствором гипохлорита натрия. А вот на тех, кто не дезинфицирует подъезды, можно пожаловаться в мэрию города.

В Брянске не планируют запрещать посещение кладбищ на Пасху. Но все же предостерегают горожан от такого поступка.

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