2020-04-01T11:25:08+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости на 1 апреля 2020 года: число заболевших выросло до пяти

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянске на утро 1 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: Артем Малашенко.Фото: Артем Малашенко.
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На утро среды, 1 апреля, количество заболевших коронавирусом в Брянске достигло пяти человек. Во вторник инфекцию подтвердили у двух горожан. Они никуда не ездили за пределы Брянской области, а заболели в городе. По факту массового заражения коронавирусом полицейские завели уголовное дело.

Со вторника, 31 марта, на режим самоизоляции ушла вся Брянская область. В районах действуют такие же правила, как и в Брянске: запрещено без крайней необходимости покидать свои дома. В регионе с 1 апреля отменили межмуниципальные маршруты. На время самоизоляции нельзя доехать к родственникам даже на такси.

В Брянске в общественном транспорте разрешили льготный проезд медикам-пенсионерам. Для них сделали исключение. Всем остальным льготу отменили.

В Брянской области из-за коронавируса планируют создать запас зерна на пять-шесть месяцев.

Сразу несколько брянских предприятий начали шить многоразовые медицинские маски. Они находятся в Брянске, Погаре и Клинцах.

За нарушениями во время режима самоизоляции следят полицейские. В ближайшие дни они проведут рейды, в которых проверят, как соблюдают запреты рестораны и кафе.

Автор фото: Артем Малашенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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