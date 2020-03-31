Можно ли ездить на работу в Брянске в период самоизоляции

С 31 жители всей Брянской области переходят на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Брянцев просят без особой надобности не выходить из квартиры. Есть только несколько причин, по которым можно покидать дом или квартиру. Выходить можно за медицинской помощью, за продуктами и лекарствами, выгулять домашних животных.

А можно ли выходить на работу? Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление "О введении режима повышенной готовности" с изменениями. В документе говорится, что выезжать на работу можно, тем лицам, чья работа не приостановлена.

Речь идет о должностных лицах, врачах, сотрудниках МЧС и МВД, а также работниках организаций, которые не ушли на удаленную работу.

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