2020-04-08T18:48:38+03:00
Общество

Пособия по безработице в Брянске 2020:когда начнут выплачивать и кому положены

Пособия по безработице в Брянске составят 12,1 тысячи рублей
Мария Дедкова
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В апреле, мае и июне пособие по безработице автоматически будут выплачивать по верхней планке, в размере МРОТ.В апреле, мае и июне пособие по безработице автоматически будут выплачивать по верхней планке, в размере МРОТ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Все брянцы, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года, будут получать максимальное пособие по безработице. Оно составит 12 130 рублей. Об этом сказал 8 апреля 2020 года глава государства перед совещанием с губернаторами.

В апреле, мае и июне пособие по безработице автоматически будут выплачивать по верхней планке, в размере МРОТ.

Такую помощь власти утвердили для поддержки жителей во время угрозы распространения коронавируса. Выплаты начнутся в ближайшее время.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ

Чтобы оформить выплату, не нужно лично обращаться в Центр занятости. Подать заявление можно на Интерактивном портале службы по труду и занятости населения Брянской области (http://rabota-bryanskobl.ru/) через личный кабинет, используя учетные данные от портала Госуслуги (ЕСИА) или через электронную почту центра занятости населения по месту регистрации.

При этом нужно прикрепить к заявлению электронную копию таких документов:

- паспорт;

- трудовая книжка;

- документ об образовании;

- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;

- СНИЛС;

- реквизиты банковской карты для начисления выплат.

Также необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных.

Напомним, все выплаты и регистрация безработного оформляются сейчас только дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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