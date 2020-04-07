2020-04-06T23:13:07+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости на 7 апреля 2020 года: к выписке готовят двух переболевших коронавирусом женщин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянске на 7 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Всего коронавирус подтвердили у 24 жителей области.Всего коронавирус подтвердили у 24 жителей области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске ждут выписки первые пациентки, переболевшие коронавирусом. По словам медиков, болезнь протекала у женщин в легкой форме. Все это время они находились в областной инфекционной больнице. Из медучреждения горожанок должны отпустить 8 апреля.

Врачи следят за состоянием детей брянцев, заразившихся коронавирусом.У них взяли пробы. Специалисты ждут результатов анализов.

В Брянской областной больнице готовы принять больше 400 больных коронавирусом. Всех зараженных поместят в семиэтажный корпус. Здесь под реанимацию переделали операционные блоки.

Брянским пенсионерам разрешили переехать в дачные дома.До дачи можно добраться на личном автомобиле, но не на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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