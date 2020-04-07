Коронавирус в Брянске, последние новости на 7 апреля 2020 года: к выписке готовят двух переболевших коронавирусом женщин
В Брянске ждут выписки первые пациентки, переболевшие коронавирусом. По словам медиков, болезнь протекала у женщин в легкой форме. Все это время они находились в областной инфекционной больнице. Из медучреждения горожанок должны отпустить 8 апреля.
Врачи следят за состоянием детей брянцев, заразившихся коронавирусом.У них взяли пробы. Специалисты ждут результатов анализов.
В Брянской областной больнице готовы принять больше 400 больных коронавирусом. Всех зараженных поместят в семиэтажный корпус. Здесь под реанимацию переделали операционные блоки.
Брянским пенсионерам разрешили переехать в дачные дома.До дачи можно добраться на личном автомобиле, но не на общественном транспорте.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»