2020-03-30T18:08:39+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске: с 30 марта по 5 апреля горожанам запрещено покидать дома

Из-за коронавируса в Брянске выходить из квартир можно только по уважительной причине
Мария Дедкова
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Поправки внесли в положение "О введении режима повышенной готовности" 30 марта.Поправки внесли в положение "О введении режима повышенной готовности" 30 марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Такие поправки внесли в положение "О введении режима повышенной готовности" 30 марта.

Итак, с 30 марта по 5 апреля 2020 года жителям Брянска запрещается покидать свои дома без уважительной причины.

Исключением являются: обращения за экстренной медицинской помощью, уход на работу, доставка продуктов и других товаров, поход в магазин, аптек, выгул собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома и вынос мусора.

Ограничения не распространяются на работу медиков, полицейских и других экстренных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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