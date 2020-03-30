Коронавирус в Брянске: с 30 марта по 5 апреля горожанам запрещено покидать дома

В Брянске ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Такие поправки внесли в положение "О введении режима повышенной готовности" 30 марта.

Итак, с 30 марта по 5 апреля 2020 года жителям Брянска запрещается покидать свои дома без уважительной причины.

Исключением являются: обращения за экстренной медицинской помощью, уход на работу, доставка продуктов и других товаров, поход в магазин, аптек, выгул собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома и вынос мусора.

Ограничения не распространяются на работу медиков, полицейских и других экстренных служб.

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