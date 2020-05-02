2020-05-02T12:24:00+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 2 мая 2020 года достигло 1062 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области
Мария Дедкова
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За день в больницы попали 73 человека.За день в больницы попали 73 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К утру 2 мая число заболевших коронавирусом в Брянской области составило 1062 человека. За день в больницы попали 73 человека.

Больше всего пациентов с COVID-19 в Брянске - 510, Сельцо -118 и Брянском районе - 66.

К данному моменту число выздоровевших составило 261 человек. Из больницы за день выписали 21 брянца.

В регионе провели уже 15 436 тестов. За день специалисты проанализировали 917 проб.

Жертвами опасной болезни с начала эпидемии стали 9 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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