2020-04-04T11:06:16+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года составило 19 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Режим самоизоляции в Брянской области продлили до 30 апреля.Режим самоизоляции в Брянской области продлили до 30 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 4 апреля 2020 года составило 19 человек. За последние сутки подтвердились еще 12 случаев заболевания. Это прихожане протестанской церкви в Бежице. Они контактировали с заразившимся родственником приехавших из Испании брянцев. Все 12 человек находится в изолированном корпусе Брянской областной больницы. Их состояние удовлетворительное, сообщают в оперативном штабе.

С понедельника, 6 апреля, Брянская область будет жить по-новому. Режим полной самоизоляции продлили до 30 апреля. В областном правительстве утвердили перечень системообразующих предприятий, а также тех, которые не попадают под указ президента. Все они будут работать ближайший месяц. Работодатели должны обеспечить дезинфекцию рабочих мест, а сотрудникам - выдать средства индивидуальной защиты.

На каждого сотрудника работодатель должен заказать пропуск в районных администрациях. Вводится ограничение и на передвижение на личном автомобиле. На улицы смогут выехать только машины, необходимые для работы этих организаций и предприятий.

Целый месяц в регионе не будут работать розничные магазины, кроме аптек, продуктов, зоотоваров и товаров первой необходимости. Остальные могут организовать доставку своих товаров.

Всем пассажирам брянских вокзалов будут измерять температуру. В розыск объявили вахтовиков, которые работают в Москве или других городах России с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Они должны сообщить о своем приезде в оперативный штаб. И строго не выходить из дома две недели. Для приезжих в санатории «Снежка» открыли обсервацию. На базе отдыха «Сосновый бор» смогут жить медработники, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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