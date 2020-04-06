2020-04-06T21:39:58+03:00
Политика

ЛДПР помогает жителям Брянской области в период изоляции

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Волонтёрское движение направлено на помощь пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям.Волонтёрское движение направлено на помощь пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям.
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Брянское региональное отделение ЛДПР по инициативе депутата Государственной Думы Бориса Пайкина и руководителя фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина присоединились к Всероссийской акции «Мывместе».

Волонтёрское движение направлено на помощь пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, которые вынуждены оставаться дома в изоляции из-за риска заражения коронавирусом.

В первые два дня после старта акции поступило более 500 звонков от малоимущих и многодетных семей, также от людей пожилого возраста, которые остались без опеки родственников и не могут самостоятельно выйти в магазин.

Десятки продуктовых наборов уже поехали по адресам к людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Наборы включают в себя самое необходимое: от продовольственных товаров до средств дезинфекции.

Ведется строгий учет обращений и звонков от жителей, задействованы все волонтеры и активисты Брянского регионального отделения ЛДПР. Горячая линия работает целый день, непрерывно звонят люди.

Хотим обратить Ваше внимание: в первую очередь помощь оказывается многодетным семьям, которые имеют статус малообеспеченные или оказались в период самоизоляции без источника дохода, людям старше 65 лет, которые не могут выйти самостоятельно и не имеют поддержки родственников.

Попросить о помощи, а также стать волонтером и поддержать акцию можно на сайте, который мы специально создали для Вас: мывместелдпр.рф

Также можно позвонить на «горячую линию» с 9.00 до 18.00: +7(910)334-19-53

#МЫВМЕСТЕЛДПР #МЫВМЕСТЕБРЯНСК #Помощь #Coronavirus #covid_19 #ПАЙКИН #БРЯНСК #БРЯНСКАЯОБЛАСТЬ #ЛДПР

ИСТОЧНИК KP.RU

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