2020-04-06T08:32:43+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянске на 6 апреля 2020 года составило 24 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянске на 6 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Пациенты находятся в Брянской областной больнице.Пациенты находятся в Брянской областной больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 6 апреля 2020 года составило 24 человека. Утром в понедельник диагноз подтвердился еще у пяти человек. Все они присутствовали на богослужении в протестанской церкви в Бежице, где оказался родственник одних из первых в Брянске заболевших.

Пациенты находятся в изолированных боксах в Брянской областной больницы. Судя по всему, до официального подтверждения диагноза, они были там же. Состояние больных удовлетворительное. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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