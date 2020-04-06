Число заболевших коронавирусом в Брянске на 6 апреля 2020 года составило 24 человека. Утром в понедельник диагноз подтвердился еще у пяти человек. Все они присутствовали на богослужении в протестанской церкви в Бежице, где оказался родственник одних из первых в Брянске заболевших.

Пациенты находятся в изолированных боксах в Брянской областной больницы. Судя по всему, до официального подтверждения диагноза, они были там же. Состояние больных удовлетворительное. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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