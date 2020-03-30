2020-03-30T12:42:02+03:00
Общество

Брянщина оказалась в хвосте рейтинга по уровню зарплат в глубинке

Жители малых и средних населенных пунктов получают в регионе около 24 тысяч рублей
Мария Дедкова
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В крупных городах зарплата всегда выше, чем в провинции.В крупных городах зарплата всегда выше, чем в провинции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты выяснили, сколько получают жители, которые живут в малых и средних населенных пунктах по регионам страны. Исследование проводили РИА Новости, они же составили рейтинг по уровню зарплат.

Так, самые высокие зарплаты в глубинке получают жители Ямало-Ненецкого округа, Тюменской и Магаданской областей, а также в других регионах, где хорошо развита добывающая промышленность. Там, средняя зарплата превышает 70 тысяч рублей.

Замыкают список Кабардино-Балкария, Калмыкия и Чечня. Здесь средняя зарплата чуть больше 21 тысячи рублей.

К сожалению, Брянская область оказалась на 75 месте рейтинга.У нас жители средних и малых населенных пунктов получают в среднем 24 тысячи рублей. Прирост в зарплате составил 7,3%.

Наши соседи оказались в списке намного выше. Орловская область на 65 месте, Смоленская - 59-м, Курская -33-м, Калужская - 24-м. Жители деревень, поселков и маленьких городов здесь получают: 24,5, 27,4, 29,8 и 37,6 тысячи рублей соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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