2020-03-30T09:21:54+03:00
Общество

Карантин в Брянске из-за коронавируса: горожане не спешат соблюдать ограничения

Карантин в Брянске из-за коронавируса: многие на теплых выходных вышли на улицу
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянский оперативный штаб по коронавирусу.Фото: Брянский оперативный штаб по коронавирусу.
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Жители Брянска не спешат соблюдать ограничения и запреты, которые ввели в регионе на карантине из-за коронавирса. С 28 марта на улицу запрещено выходить людям старше 65 лет. Но пенсионеры по-прежнему ходят в магазины. Напомним, что необходимые товары могут купить и принести им волонтеры.

Пенсионеры не спешат менять привычный уклад жизни. Утром в субботу они отправились за молочными продуктами у дома. Фото: vk.com.

Пенсионеры не спешат менять привычный уклад жизни. Утром в субботу они отправились за молочными продуктами у дома. Фото: vk.com.

Не боятся заболеть и заразить других брянские подростки. Вечером в воскресенье, 29 марта, они большими компаниями вышли к Бежицкому универмагу. Видеозапись вечерних "гуляний" опубликовали в социальных сетях.

Подростки продолжают гулять большими компаниями у БУМа. Фото: vk.com.

Подростки продолжают гулять большими компаниями у БУМа. Фото: vk.com.

Многие горожане отправились на природу на выходных. Парковку, забитую машинами, сфотографировали перед Андеевским лугом у Свенского монастыря. Другие отправились жарить шашлык на озеро Орлик.

На выходные многие брянцы поехали на природу.

На выходные многие брянцы поехали на природу.

Торговые центры на выходных продолжали работать в Брянске. В самом крупном из них, «Аэропарке», закрылись только детские комнаты, кинотеатры, батутный парк, фуд корт. Хотя посетителей в магазинах оказалось гораздо меньше, чем в обычный выходной день.

Центральные улицы города опустели. Фото: vk.com.

Центральные улицы города опустели. Фото: vk.com.

Брянские автомобилисты в субботу и воскресенье стали менять резину на летнюю. Есть вероятность, что шиномонтажи не будут работать на нерабочей неделе. В первом списке необходимых товаров и услуг правительства РФ были автосервисы, позже их исключили.

Пустые от машин улицы привлекли мотоциклистов. Они выехали на дороги и перестали соблюдать запреты по уровню шума. В социальных сетях появилось видео, на котором полицейские преследуют одного любителя быстрой езды. Он заехал на мотоцикле на территорию Кургана Бессмертия.

Напомним, неделя с 30 марта по 3 апреля в Брянской области будет нерабочей. Что закроется в городе, а что нет, читайте в нашем материале.

Кстати, к утру в понедельник, 30 марта, в Брянской области по-прежнему трое заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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