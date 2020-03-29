Брянцев предупредили об ухудшении погоды в понедельник, 30 марта

В Брянской области 30 марта прогнозируют мокрый снег. Поэтому жителей региона попросили быть осторожными за рулем.

По данным Брянского гидрометцентра, погода ухудшится ночью. Возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть северный 7-12 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до 0. Днем потеплеет от +2 до +7.

- Рекомендуем водителям планировать поездки с учетом погодных условий, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. - Напоминаем, что при управлении транспортным средством необходимо быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ВАЖНО

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112.

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