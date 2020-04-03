2020-04-03T15:00:05+03:00
Общество

Можно ли ездить на дачу в Брянске в период самоизоляции: чем грозит поездка

Можно ли во время самоизоляции жителям Брянска отправиться на дачу?
Мария Дедкова
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Если вас остановят сотрудники полиции, то вам придется объяснить, почему оказались не дома.Если вас остановят сотрудники полиции, то вам придется объяснить, почему оказались не дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области с 31 марта объявлен режим самоизоляции. За окном потеплело, и многих брянцев заинтересовал вопрос: а можно ли отправиться на дачу в этот период?

Напомним, в постановлении правительства говорится, что выходить на улицу можно лишь в случае следования к месту работы, получения срочной медицинской помощи, покупки продуктов, похода в аптеку, выгула домашнего животного или выноса мусора.

С одной стороны поездка на дачу не входит в этот перечень, но с другой - выезд из Брянска не запрещен.

То есть отправиться на дачу вы все-таки можете, но важно не забывать об эпидемиологической ситуации и самим стараться сократить свои передвижения, чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Если вас остановят сотрудники полиции, то вам придется объяснить, почему оказались не дома. А поездка на дачу уважительной причиной по постановлению правительства не является.

В первый раз, если вас остановит сотрудник полиции, он ограничится лишь предупреждением, сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области. А вот во второй раз брянец может получить штраф за нарушение режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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