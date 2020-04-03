2020-04-03T13:01:15+03:00
Общество

В Брянской области из-за коронавируса отменили некоторые поезда до Москвы

Не будет курсировать поезд №107/108 Брянск-Москва и поезд Новозыбков-Москва
Марина АНТОНОВА
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Пассажиры смогут вернуть деньги за билет.Пассажиры смогут вернуть деньги за билет.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса отменяют некоторые поезда до Москвы. С 1 апреля не курсирует поезд №107/108 Москва-Брянск. Он отправлялся из Брянска и Москвы после пяти часов вечера. И прибывал в пункт назначения после девяти часов вечера.

Со 2 мая отменят поезд №131/132 Москва-Новозыбков, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Пассажиры, купившие билеты на эти поезда, могут добраться до столицы на других составах, поменять билеты на ближайшие даты или полностью вернуть деньги за билеты.

Напомним, в середине марта из-за коронавируса отменили поезда, курсирующие через Брянскую область на Украину и в Молдавию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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