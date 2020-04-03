В Брянской области будут шить противочумные костюмы для медработников

В Брянской области будут выпускать противочумные костюмы для медицинских работников. В него входят штаны, куртка, халат и специальная косынка. Предприятия планируют шить по 40 комплектов в смену, сообщают в региональном оперативном штабе.

Медицинские маски для работников больниц начали выпускать на Брянском камвольном комбинате – 4000 тысяч штук в сутки, и на Клинцовской швейной фабрике УФСИН России по Брянской области – 3000 штук в сутки. На клинцовском предприятии всероссийского общества глухих будут шить многоразовые медицинские маски, которые поступят в аптеки региона.

Всего в Брянской области планируют выпускать 15 тысяч медицинских масок в сутки. В регионе есть небольшой запас – 400 тысяч штук. Его используют для медицинских работников, которые нуждаются больше всего в защите. Маски должны также носить полицейские, патрулирующие улицы, и продавцы в магазинах.

Многоразовые маски можно сшить самостоятельно. Или сделать из куска хлопчатобумажной ткани, сложенного в несколько раз. Одноразовые макси можно продезинфицировать в микроволновой печи, предварительно вынув из нее металлическую проволоку.

Брянский губернатор призвал горожан оставаться дома, а не ходить по аптекам в поисках масок.

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