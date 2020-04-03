Число заболевших коронавирусом в Брянске на 3 апреля 2020 года составило семь человек. Два новых случаях подтвердили утром в пятницу. Это мужчина и женщина, они вернулись из Таиланда. Состояние заболевших удовлетворительное. Они госпитализированы в отдельные боксы инфекционной больницы.

В Брянске пять человек с коронавирусом приехали из-за рубежа. Первая пациентка вернулась из ОАЭ, двое других – из Испании. Их подозревают в том, что они заразили двух своих родственников. За массовое заражение людей завели уголовное дело. И последние заболевшие также приехали из-за границы. Они были в Таиланде.

Кстати, всех, кто приезжает в Брянскую область из неблагополучных по коронавирусу стран направят на обсервацию. Для этого подготовили корпуса санатория «Снежка» за городом.

В Брянской области подготовили 613 мест в стационарах. Для этого освободили два корпуса в областной больнице. 56 мест приготовили в детской областной больнице. В области для использования готовы порядка 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

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